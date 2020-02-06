Зеленский рассказал об обысках по делу о прослушке премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по делу о прослушивании разговоров премьер-министра Алексея Гончарука в Управлении госохраны были проведены обыски. Об этом сообщает телеканал «Наш».
По его словам, они прошли в среду, 5 февраля.
Украинский лидер уточнил, что всего в управлении было проведено 25 обысков.
Как отметил Зеленский, в данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто записывал разговоры Гончарука и кто является заказчиком прослушки.
Ранее СБУ провела обыски в офисе телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского. По данным Зеленского, именно с техники, расположенной в этом помещении, записи прослушки премьера были загружены в интернет.
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