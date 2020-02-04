Путин рассказал, что поправки в Конституцию России вносились 15 раз

Российский президент Владимир Путин рассказал, что в Конституцию вносили поправки более 15 раз, сообщает РИА «Новости».

Изначально над основным законом государства трудились 6 месяцев и одну неделю. После принятия Конституции в нее еще добавляли различные поправки около 15 раз, рассказал глава государства.

«То, что сейчас предложено - ничего здесь нет такого необычного», — заверил президент.

До этого во время послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

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