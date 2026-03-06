Заседание по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали более 200 раз

Суд откладывал заседание по делу бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина 259 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дел Ленинск-Кузнецкого городского суда.

По данным суда, заседания по делу экс-чиновника откладывались с 11 января 2024 года. Причинами стали неявка защитника или подсудимого, а также «другие основания».

6 марта состоялось заседание по делу бывшего председателя регионального кабмина. В ходе мероприятия проходил допрос свидетелей. При этом в ГУФСИН России заявили, что сообщения о нарушении Телегиным домашнего ареста не соответствуют действительности.

Телегина задержали в декабре 2022 года. Экс-главу правительства обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Дело связывали со строительной фирмой, которой, по данным следствия, мужчина пролоббировал заключение контрактов почти на 73 млн рублей.

Ранее суд избрал для экс-замглавы Минобороны Цаликова домашний арест.