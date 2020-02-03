Меркель рассказала о возможных изменениях европейских договоров после Brexit
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу может потребоваться внесение изменений в договоры для повышения конкурентоспособности после Brexit, передает ТАСС.
Она отметила, что готова к возможным изменениям европейских договоров.
Однако, по словам Меркель, «это не является самоцелью»
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из состава Евросоюза. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.
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