Меркель рассказала о возможных изменениях европейских договоров после Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 11... Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 11...
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 11...
POOL/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу может потребоваться внесение изменений в договоры для повышения конкурентоспособности после Brexit, передает ТАСС.

Она отметила, что готова к возможным изменениям европейских договоров.

Однако, по словам Меркель, «это не является самоцелью»

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) официально вышла из состава Евросоюза. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.

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