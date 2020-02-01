Лига арабских государств отвергла «сделку века» США

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла «несправедливую» «сделку века» Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЛАГ также призвали международное сообщество противостоять попыткам Израиля реализовать ее.

Ранее сообщалось, что Палестина разрывает отношения с США и Израилем из-за «сделки века».

«Сделка века» была предложена американским лидером Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта. В частности, глава Белого дома предложил создать два государства — еврейское и арабское, а столицей Палестины сделать Восточный Иерусалим. Вместе с тем Трамп выдвинул ряд условий.

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