Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.

Самолет американской делегации совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. В ходе визита запланирована встреча Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Изначально госсекретарь планировал посетить Минск 4 января 2020 года, однако поездка была отложена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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