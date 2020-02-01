Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Самолет американской делегации совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. В ходе визита запланирована встреча Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Изначально госсекретарь планировал посетить Минск 4 января 2020 года, однако поездка была отложена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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