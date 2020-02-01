Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

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Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято в ходе голосования.

Отмечается, что за блокировку выступили 49 сенаторов, а против — 51.

Как известно, ранее демократы сообщали, что отказ от вызова свидетелей будет провалом и покажет отсутствие заинтересованности их коллег узнать правду. При этом республиканцы заявляли, что вызов свидетелей должен осуществляться в рамках расследования палаты представителей.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.