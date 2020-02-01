В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского — «Слуга народа» — совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По его словам, «Оппозиционная платформа» уже предупредила фракцию украинского лидера.
«Если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть», заявил Рябинович.
Парламентарий отметил, что по Конституции Укрианы хозяином страны является народ.
«И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить», — выразил мнение Рабинович.
Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен.