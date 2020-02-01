В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

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Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского — «Слуга народа» — совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, «Оппозиционная платформа» уже предупредила фракцию украинского лидера.

«Если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть», заявил Рябинович.

Парламентарий отметил, что по Конституции Укрианы хозяином страны является народ.

«И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить», — выразил мнение Рабинович.

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен.