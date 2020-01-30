Соловьев призвал чиновников не дурить после увольнения Игнатьева

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что решение президента России Владимира Путина снять с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников. Об этом он сказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия—1».

По его мнению, пришло время служить народу и уважать людей, которые оказали доверие.

«Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить», — подытожил Соловьев.

Соловьев отметил, что Игнатьев посчитал смешным такое вручение ключей пожарным. Однако работники МЧС пожарные машины получили, а вот глава Чувашии свою должность потерял.

До этого президент России Владимир Путин принял решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия.

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.