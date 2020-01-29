Скабеева назвала мифологией заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в своем Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

«Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то всё стало понятно», — начала свою публикацию Скобеева.

Телеведущая считает, что в распоряжении минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, согласно которым не только Сталин с Гитлером братались во Львове, но еще и бравые солдаты УПА (организация запрещена в России) первыми открыли ворота Освенцима.

Она назвала такой взгляд Украины на мировую историю альтернативным. По ее мнению печально, что по подобным псевдо-документам будут писаться будущие учебники истории.

«А также: на Украине такая мифология дикая, что даже мудрый Кравчук купился», — завершила Скабеева пост.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.