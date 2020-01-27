Жириновский обозначил сроки общероссийского голосования по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет в апреле, сообщает РИА «Новости».

По его словам, голосования состоится в одно из воскресений — 5, 12 или 24 апреля.

«В апреле: 5 или 12, или 24, в одно из воскресений (пройдет) это всенародное голосование», — указал Жириновский в ходе круглого стола по изменениям Конституции в Госдуме.

Он также отметил, что если большинством голосов изменения будут поддержаны, то «президент подпишет указ о вступлении закона в силу».

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Также Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

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