Глава Чувашии заявил о глубочайшем уважении к пожарным

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте прокомментировал случившийся на церемонии вручения ключей от пожарной техники инцидент.

Он выразил свое глубочайшее уважение к пожарным и спасателям, поскольку их труд опасен и ответственен. Игнатьев также подчеркнул, что такое отношение к представителям данной профессии было у него всегда и будет в дальнейшем.

«Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — добавил он.

Кроме того, глава Чувашии подчеркнул, что ежегодно пожарные машины закупались за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики, а не за счет средств из федерального бюджета.

По его словам, в последние три года из на нужды поисково-спасательной и лесопожарной служб было выделено 337 млн рублей.

Он также напомнил, что возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике.

До этого в сети появилось видео, на котором Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.