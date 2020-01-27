Глава Чувашии заявил о глубочайшем уважении к пожарным
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте прокомментировал случившийся на церемонии вручения ключей от пожарной техники инцидент.
Он выразил свое глубочайшее уважение к пожарным и спасателям, поскольку их труд опасен и ответственен. Игнатьев также подчеркнул, что такое отношение к представителям данной профессии было у него всегда и будет в дальнейшем.
«Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — добавил он.
Кроме того, глава Чувашии подчеркнул, что ежегодно пожарные машины закупались за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики, а не за счет средств из федерального бюджета.
По его словам, в последние три года из на нужды поисково-спасательной и лесопожарной служб было выделено 337 млн рублей.
Он также напомнил, что возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике.
До этого в сети появилось видео, на котором Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.