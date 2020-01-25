Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего главы государства, вернуть Донбасс можно с помощью мирового сообщества и активной системной работы украинских властей. Украине следует акцентировать внимание на идее установления мира с самопровозглашенными республиками, что поспособствует возвращению региона под контроль Киева, отметил Кравчук.

Крым же уже находится в системе российских отношений, несмотря на то, что Украина никогда не откажется от территориальной целостности и прав на полуостров, подчеркнул экс-президент. Он заявил, что возвращение полуострова в состав Украины требует «другой схемы».

При этом Кравчук выразил уверенность в том, что данная схема сработает, однако заявил, что не знает, когда именно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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