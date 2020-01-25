Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего главы государства, вернуть Донбасс можно с помощью мирового сообщества и активной системной работы украинских властей. Украине следует акцентировать внимание на идее установления мира с самопровозглашенными республиками, что поспособствует возвращению региона под контроль Киева, отметил Кравчук.

Крым же уже находится в системе российских отношений, несмотря на то, что Украина никогда не откажется от территориальной целостности и прав на полуостров, подчеркнул экс-президент. Он заявил, что возвращение полуострова в состав Украины требует «другой схемы».

При этом Кравчук выразил уверенность в том, что данная схема сработает, однако заявил, что не знает, когда именно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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