Госдума приняла закон о введении в Совет безопасности должности зампреда

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли закон о введении в Совет безопасности должности заместителя председателя, передает РИА «Новости».

Согласно документу, заместителя председателя Совбеза назначает и снимает с должности президент России. Его полномочия также определяет глава государства.

В тексте отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, у которых нет второго гражданства, либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает право россиянина на постоянное проживание на территории другой страны.

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