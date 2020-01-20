Президент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой

Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире. Об этом он сказал в интервью Frekvence 1.

По его словам, почти никто не отрицает то, что президент России сильная политическая фигура.

Такое заявление он сделал комментирую недавнюю отставку кабмина России.

Земан отметил, что хорошо ладил с экс-премьером Дмитрием Медведевым, за исключением одного инцидента, когда российский журналист «опубликовал статью о том, что Советская Армия освободила страну от контрреволюции в 1968 году».

«Я выразил свой острый протест господину Медведеву», — рассказал он.

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