В Гибралтаре сообщили о готовности войти в Шенгенскую зону
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Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что заморская территория Великобритании готова войти в Шенгенскую зону после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает AFP.
По его словам, данный вопрос обсуждался до Brexit.
«Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — отметил Пикардо.
Он также считает, что подписание Гибралтаром Шенгенского соглашения было бы положительным шагом.
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