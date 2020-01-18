В Гибралтаре сообщили о готовности войти в Шенгенскую зону

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что заморская территория Великобритании готова войти в Шенгенскую зону после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает AFP.

По его словам, данный вопрос обсуждался до Brexit.

«Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — отметил Пикардо.

Он также считает, что подписание Гибралтаром Шенгенского соглашения было бы положительным шагом.

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