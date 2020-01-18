Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана быть осторожнее со своими словами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранскому верховному лидеру Али Хаменеи нужно быть осторожнее со своими словами. Об этом он написал в Twitter.

Трамп подчеркнул, что в последнее время верховный лидер Ирана «не был таким верховным». По его словам, у Хаменеи было несколько неприятных высказываний о Соединенных Штатах и Европе.

«В результате их экономика рушится, а их люди страдают», — добавил Трамп.

Он посоветовал Хаменеи быть осторожнее с тем, что он говорит.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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