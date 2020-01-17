Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предположил, что Путин при помощи изменений в политической сфере пытается обеспечить себе постоянный контроль над Россией и после 2024 года.

Как известно, в указанном году истекает срок полномочий российского лидера.

По словам Помпео, только время продемонстрирует, что именно данные перемены предвещают.

15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На должность премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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— Источник: новый состав правительства РФ объявят до 21 января