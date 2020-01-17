Премьер-министр Украины намерен покинуть пост

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне обнародованной в СМИ скандальной «прослушки» с участием главы правительства, подал заявление об отставке. Об этом пишет ТАСС.

О своем уходе с поста он написал на странице в Facebook. В публикации он уточнил, что принял решение об уходе с целью предотвращения любых сомнений в уважении и доверии к президенту.

Речь идет об информации, которая недавно дошла до общественности. Она касается совещаний в правительстве, содержание которых искусственно создает представление о том, что глава правительства и его команда не уважают главу государства.

По его словам, такое преломление было выгодно неким группам влияния.

Кроме того, премьер-министр назвал лидера Украины Владимира Зеленского «образцом открытости и порядочности».

Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».