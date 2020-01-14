Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж прибыл в Стамбул после переговоров c участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара в Москве. Об этом информирует телеканал NTV.

Цели приезда Сарраджа в Турцию не уточняются.

Как уточняется, встречи Сарраджа с главой Турции Реджеп Тайип Эрдоганом не планируется.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

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