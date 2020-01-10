Конгресс одобрил ограничения прав Трампа по применению силы против Ирана

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Палата представителей американского конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения, сообщает Reuters.

Как отмечается, за резолюцию проголосовали 224 законодателя и против — 194. Таким образом палат представителей сможет контролировать действия Трампа в конфликте с иранской стороной. В частности, документ запрещает политику начинать военные действия против Ирана до тех пор, пока конгресс не выпустит заявление с одобрением.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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