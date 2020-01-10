Конгресс одобрил ограничения прав Трампа по применению силы против Ирана
Палата представителей американского конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения, сообщает Reuters.
Как отмечается, за резолюцию проголосовали 224 законодателя и против — 194. Таким образом палат представителей сможет контролировать действия Трампа в конфликте с иранской стороной. В частности, документ запрещает политику начинать военные действия против Ирана до тех пор, пока конгресс не выпустит заявление с одобрением.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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