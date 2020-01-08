Трамп объявил о введении санкций против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении «Иранского режима».

Об этом он сообщил, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

По словам Трампа, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, пока он находится на посту президента.

Он также отметил, что в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке американские военные не пострадали, что явилось результатом хорошей работы системы раннего оповещения.