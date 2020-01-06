Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

В ходе разговора Помпео обсудил с Зеленским ситуацию на Ближнем Востоке и поблагодарил украинского лидера за осуждение нападения на посольство США в Багдаде.

Также госсекретарь США затронул вопрос переноса его поездки в Киева.

Ранее сообщалось, что Помпео перенес визит на Украину, запланированный на начало января, из-за ситуации в Ираке.

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