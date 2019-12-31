Иракские ополченцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

В Багдаде протестующие подожгли забор посольства Соединенных Штатов в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в настоящее время горит один из входов в дипмиссии.

Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

При этом, дипломатический персонал посольства, в том числе и сам посол, были эвакуированы из здания и уже покинули страну.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.