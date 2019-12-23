Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA.

По его словам, он встретится с Путиным при подходящих рамочных условиях.

Столтенберг отметил, что сейчас есть сложности в отношениях между альянсом и Москвой, поэтому важно вместе сидеть за столом переговоров.

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