Трамп отреагировал на поражение трех американских истребителей Кувейтом

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп назвал мелкой неурядицей поражение трех американских истребителей Кувейтом
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал мелкой неурядицей поражение трех американских истребителей Кувейтом в начале военной операции против Ирана. Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«С Кувейтом произошла мелкая неурядица: они сбили три самолета нашими ракетами. Оказалось, это были наши самолеты. <...> Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — сказал лидер США.

По его словам, американские летчики в результате этих инцидентов выжили.

В начале марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

23 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о поступающих противоречивых заявлениях о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе высказали мнение, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
