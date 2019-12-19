Обе статьи обвинения против Трампа одобрены палатой представителей США

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу в связи с «превышением полномочий» и «воспрепятствованием конгрессу». Об этом пишет РИА «Новости».

Большая часть поддержавших процедуру оказалась демократами, республиканцы же высказались против.

По первой статье о превышении полномочий «за» проголосовали 230 человек, «против» оказались 197 представителей, из которых двое оказались демократами. Воздержался от голосования лишь один человек. Им стал претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии Тулси Габбард.

Вторую статью одобрили 229 депутатов, выступили против — 198 человек, среди которых три демократа. По этой статье от голосования также воздержался один парламентарий.

Далее дело будет направлено в сенат, который должен провести судебный процесс над президентом. Для отстранения Трампа от власти необходимо две трети голосов сенаторов.

Демократическое большинство в палате утверждает, что Трамп задерживал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее провести расследование против его политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Сам президент заявляет, что требовал от украинских властей только бороться с коррупцией.