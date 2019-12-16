В Кремле сравнили подходы Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, предыдущий президент Порошенко начинал войну, а новый лидер Зеленский обещал ее завершить.

Песков выразил надежду на то, что обещание нынешней главы будет реализовано и назвал главным — выполнение взятых на себя обязательств со стороны Киева по минским договоренностям.

До этого Песков выразил надежду на реализацию обещаний Зеленского о мире в Донбассе.