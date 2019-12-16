Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов. Об этом он написал в своем Twitter.

Он также отметил, что демократы, инициированной ими процедурой импичмента американского лидера, пытаются помешать расследованиям коррупции времен экс-президента США Барака Обамы.

По словам Джулиани, речь идет об отмыве млрд долларов США и их нецелевом использовании, вымогательствах, взятках, а также сговоре Демократического национального комитета с Украиной, целью которого было уничтожение кандидата Трампа.

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