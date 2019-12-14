Трамп назвал демократов «партией ненависти»
close
Президент США Дональд Трамп назвал представителей демократической партии, которые инициировали процедуру импичмента, партией ненависти. Об этом он написал в своем Twitter.
По его мнению, он не сделал «ничего неправильного», что бы послужило поводом для импичмента.
«Ничем не занимающиеся демократы стали партией ненависти», — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что такие политики «слишко плохи для страны».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Демократы опошляют процедуру импичмента, заявил Трамп