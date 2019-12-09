Названа продолжительность «нормандского саммита» в Париже

Переговоры глав России, Украины, ФРГ и Франции в «нормандском формате» продлятся около трех часов. Об этом пишет Regnum со ссылкой на источник, знакомый с организацией саммита в Париже.

Как уточняется, старт переговоров намечен на 18.00 мск, в 20.45 мск они завершатся и начнется пресс-конференция по итогам переговоров.

Исходя из этого, основная часть «нормандского саммита» составит 2 часа 45 минут.

Лидеры государств-участников приедут на переговоры в Елисейский дворец к 16.55 мск.

Уточняется, что в 17.00 пройдут отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.