Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

По словам министра, в ходе российско-белорусских переговоров по вопросам интеграции были серьезно сближены позиции государств по нефтегазовым вопросам.

Орешкин отметил, что лидерам стран удалось добиться прогресса в обсуждении целого ряда направлений, среди которых сельское хозяйство, связь, таможня и регулирование нефтяного рынка.

Также министр заявил, что главы России и Белоруссии договорились о следующей встрече, которая состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, продлившиеся 5,5 часов.

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