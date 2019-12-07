Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
По словам министра, в ходе российско-белорусских переговоров по вопросам интеграции были серьезно сближены позиции государств по нефтегазовым вопросам.
Орешкин отметил, что лидерам стран удалось добиться прогресса в обсуждении целого ряда направлений, среди которых сельское хозяйство, связь, таможня и регулирование нефтяного рынка.
Также министр заявил, что главы России и Белоруссии договорились о следующей встрече, которая состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, продлившиеся 5,5 часов.
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