Эрдоган получил приглашение на Парад Победы
close
Президент Турции Реджепа Эрдогана получил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы. Об этом передают «Известия».
Отмечается, что посольство России в Анкаре подтвердило отправку приглашения турецкому лидеру, однако ответ на него пока не был получен.
Уточняется, что если Эрдоган примет приглашение, то это будет первый раз, когда глава Турции примет участие в торжествах в честь Парада Победы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
— Вучич приедет на празднование 9 Мая в Москве
— Экс-посол США в РФ назвал ошибкой приезд Трампа на День Победы в 2020 году