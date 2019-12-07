Эрдоган получил приглашение на Парад Победы

Президент Турции Реджепа Эрдогана получил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы. Об этом передают «Известия».

Отмечается, что посольство России в Анкаре подтвердило отправку приглашения турецкому лидеру, однако ответ на него пока не был получен.

Уточняется, что если Эрдоган примет приглашение, то это будет первый раз, когда глава Турции примет участие в торжествах в честь Парада Победы.

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