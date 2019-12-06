Поклонская освежила память Зеленскому насчет отказа Украины от Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, заявила, что Киев сам отказался от полуострова и его жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Украина выразила свое отношение к Крыму и его жителям посредством череды блокад — «энергетической, водной, продовольственной, транспортной».

«Фактически Украина сама отказалась от крымского народа», — отметила Поклонская.

Она также подчеркнула, что все попытки опротестовать результаты референдума в Крыму будут провальными, поскольку претензии Киева к его законности «формальны и смехотворны».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сложная история»: Зеленский не видит формулы для возвращения Крыма

— Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

— «Расскажу Эрдогану»: Зеленский пообещал вернуть Крым