Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.

Он заявил, что депутаты данной политической силы выступили с инициативой изменить закон об особом статусе Донбасса, которые ускорят мирное урегулирование конфликта, но их предложение рассматривать не хотят.

Медвечук отмечает, что у «Оппозиционной платформы» имеется мирный план, который согласовывался в Донецке, в Луганске, а также в Москве.

«Но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру», — сказал Медведчук.

Известно, что до этого контактная группа по Донбассу в Минске согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер), которая призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.