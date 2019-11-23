Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

Президент Сербии Александар Вучич считает российского лидера Владимира Путина искренним другом Сербии, передает ТАСС.

Говоря о предстоящем визите в Сочи 4 декабря, Вучич отметил, что от Сербии будет большая делегация, так как это «исключительно важная» встреча для страны. По его словам, нет причин, чтобы она не прошла доверительно.

«Президента Путина я считаю искренним другом Сербии», — сказал Вучич.

Сербский лидер напомнил, что Сербия — одна из немногих стран, которая не ввела санкции против России, поддерживая ее на международном уровне.

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