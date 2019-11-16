Турция задержала 25 родственников главаря ИГ Аль-Багдади
Власти Турции задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу-Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
Как отмечается, в ходе операции удалось задержать 11 человек в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, троих — в Орду и шесть — в Шанлыурфе.
Суд арестовал четверых задержанных, они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации.
Среди 21 родственников Аль-Багдади — двое детей. Все они будут депортированы из Турции.
«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.
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