В Боливии признали легитимность перехода полномочий президента к Аньес

Конституционный суд Боливии признал законность переход полномочий президента страны к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. Об этом сообщает La Razon.

В суде подчеркнули, что для соответствующего решения нет необходимости в утверждении парламентом или законодательном акте, поскольку смена главы Боливии происходит в результате прошения об отставки.

Уточняется, что Аньес дала обещание провести президентские выборы в ближайшее время.

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