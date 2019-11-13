В Боливии признали легитимность перехода полномочий президента к Аньес
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Конституционный суд Боливии признал законность переход полномочий президента страны к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. Об этом сообщает La Razon.
В суде подчеркнули, что для соответствующего решения нет необходимости в утверждении парламентом или законодательном акте, поскольку смена главы Боливии происходит в результате прошения об отставки.
Уточняется, что Аньес дала обещание провести президентские выборы в ближайшее время.
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