Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию на мозге
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Бывший президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес операцию по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президентский Центр Картера.
Отмечается, что хирургическая операция прошла без осложнений.
Картер продолжит оставаться в больнице под наблюдением врачей рекомендуемое специалистами время.
Экс-президент был госпитализирован в штате Джорджия.
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