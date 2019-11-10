Моралес решил провести новые президентские выборы в Боливии после протестов
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Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства из-за массовых протестов в стране и публикаций предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также заявил об обновлении состава Верховного избирательного суда.
Поясняется, что протесты в Боливии начались после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.
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