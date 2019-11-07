Зеленский съел «пирожочек» в McDonald's
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Президент Украины Владимир Зеленский во время записи видеоблога показал свой поход в «Макдоналдс», передает «112 Украина».
Президент подъехал к «МакАвто» за рулем автомобиля Tesla и взял кофе и пирожок.
Один из работников кафе снимал Зеленского на телефон. Между Зеленским и сотрудником заведения состоялся такой диалог:
Зеленский: Я буду эспрессо.
Работник: На десерт пирожочек попробуете?
Зеленский: Пирожочек? Хорошо.
Работник: На экранчике заказ верно?
Зеленский: Да, заказ верный.
Всего заказ обошелся президенту в 34 гривны. (88 рублей).
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