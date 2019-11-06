В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо

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Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.

По его мнению, такой шаг приведет к дальнейшей политической и экономической изоляции Ирана.

Представитель Госдепа отмечает, что Тегеран не имеет каких-либо правдоподобных причин расширять свою программу обогащения.

«Единственная причина — попытка ядерного шантажа, — подчеркнул дипломат.

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