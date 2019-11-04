Политолог оценил критику в адрес Трампа после захвата США сирийской нефти

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отреагировал на обвинения в адрес президента США Дональда Трампа со стороны члена конгресса Тулси Габбард в захвате американскими военными нефтяных месторождений Сирии, передает RT.

Брутер считает, что захваченные сирийские месторождения по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

Эксперт согласен с позицией Габбард и считает, что конфликт в Сирии изначально был «нацелен на смену режима» и на «расширение влияния Штатов».

Политолог также заявил, что конфликт с самого начала был продолжением «арабской весны», цель которой заключалась в приходе к власти в Сирии умеренных мусульманских режимов, вместо враждебного Вашингтону светского режима.

Кроме того, добавил эксперт, попытка США захватить нефтяные месторождения является некой сделкой между Трампом и политической элитой.

По его мнению, благодаря этому американский лидер сможет показать, что он вовсе не сдал Сирию, а взял некую компенсацию, к который стремился изначально.

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