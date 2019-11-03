Трамп обвинил демократов в использовании импичмента для победы на выборах
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что демократы инициировали процедуру импичмента, чтобы добиться победы на предстоящих в 2020 году выборах, передает ТАСС.
Он заявил, что попытка импичмента — авантюра и фальсификация.
«Это фальсификация, демократы используют ее в политических целях, чтобы попытаться выиграть выборы, на которых они не одержат победу», — подчеркнул он.
Трамп также упрекнул демократов в том, что они не публикуют стенограммы заседаний по импичменту.