Киев ждет, что НАТО поддержит его предложения по имплементации Черноморского пакета

Украина надеется, что НАТО поддержит его предложения по имплементации Черноморского пакета альянса, принятого в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины и Грузии в черноморском регионе, который предусматривает в том числе учения, обмен информацией и заходы в порты.

Украинский лидер отметил, что Киев заинтересован в усиление взаимодействия по восстановлению стабильности и безопасности в Черном море.

«Мы ожидаем поддержку предложений Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что украинская сторона предлагает НАТО предметно рассмотреть возможность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей альянса.

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