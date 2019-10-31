Киев ждет, что НАТО поддержит его предложения по имплементации Черноморского пакета
Украина надеется, что НАТО поддержит его предложения по имплементации Черноморского пакета альянса, принятого в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины и Грузии в черноморском регионе, который предусматривает в том числе учения, обмен информацией и заходы в порты.
Украинский лидер отметил, что Киев заинтересован в усиление взаимодействия по восстановлению стабильности и безопасности в Черном море.
«Мы ожидаем поддержку предложений Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года», — сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что украинская сторона предлагает НАТО предметно рассмотреть возможность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей альянса.
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