Посольство России осудило США за отказ депортировать Ярошенко
Посольство России в США раскритиковало решение Соединенных Штатов Америки не депортировать осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
В посольстве отмечают, что америкасная сторона не предоставила никаких обоснований причин для отказа.
«Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса - ухудшающееся состояние его здоровья. В расчет не принят и уже отбытый Константином срок заключения», — сказали российские дипломаты.
В российском посольстве также отметили, что будут добиваться возвращения Ярошенко на родину.
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