Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
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Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
По данным источников, окончательное решение еще не принято.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и действует с 2002 года. Документ позволяет странам-участницам этого соглашения открыто совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
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