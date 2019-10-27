Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.

«Только что произошло кое-что судьбоносное», — написал американский лидер.

Пользователи социальной сети предположили, что Трамп подал в отставку.

Некоторые поинтересовались, не были ли арестована кандидат в президенты 2016 года Хиллари Клинтон. Другие предположили, что Трамп порадовался выходу нового альбома американского рэпера Канье Уэста.