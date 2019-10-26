Россия обвинила США в бандитизме в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что США вместо борьбы с терроризмом на востоке Сирии занимаются «международным государственным бандитизмом». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечает он, США идет по такому пути, чтобы удерживать под своим вооруженным контролем нефтяные месторождения в регионе.
По словам генерала, Вашингтон таким образом нарушает международное права и американское законодательстве.
«Нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», — отметил Конашенков.
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