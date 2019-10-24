Эксперт: губернаторы во главе региональных отделений ЕР — свидетельство жизнеспособности партии

Появившаяся на этой неделе информация о том, что более десятка губернаторов возглавят региональные отделения единороссов, свидетельствует — никакого «слива» партии не будет, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Раньше в течение некоторого времени – больше, чем пятилетка – существовал негласный запрет для глав регионов на занятие постов глав региональных отделений партии. Считалось, что это совмещение негативно влияет на элитные расклады внутри региона. Однако данная концепция не нашла подтверждения практикой, поскольку в последнее время мы видим серьёзное усиление давления на партию с одной стороны, и с другой – стремления многих глав регионов возглавить партию у себя на местах.

Эти, казалось бы, несовпадающие тренды, очень и очень значимые – формализация отношений между губернатором и партией существенно усиливает его кадровый потенциал, его возможность управления регионом. То же самое касается и партии – когда губернатор формально возглавляет партию в регионе, это очень позитивный сигнал для партийцев.

Это выстраивание еще одной вертикали власти в регионе и формализация уже существующей. Встраивание партии власти во властную вертикаль. Неудивительно, что ряд губернаторов прямо обратились в партию с просьбой отменить этот существующий негласный запрет и, собственно, дать им возможность возглавить отделения.

В этом контексте интересно, что тенденция к резонерству о том, что время партии власти, Единой России прошло, совершенно не соответствует тому, что мы видим на региональном уровне, когда губернаторы говорят – а дайте нам такую возможность.

Мы это видели и в ходе выборов региональных, когда несколько глав регионов прямо просили разрешить им баллотировать от партии. Казалось бы, если партия является токсичным ресурсом, то зачем им от нее баллотироваться? А они, поди ж ты, просили и получили эту возможность и пошли на выборы уверенно победив.

Словом, возвращение практики, когда региона возглавляет отделение партийное, мне представляется небезынтересным, полезным и во многом возвращающим должную роль партии, институционализацию, формализацию партии в политической системе. Ну и свидетельствует, что партия вовсе не находится в подавленном и разбитом состоянии, как хотелось бы думать ее критикам», — сказал он.

О том, что более десяти губернаторов возглавят региональные отделения единороссов, сообщил в среду принадлежащий Григорию Березкину РБК.